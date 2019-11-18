Два пассажира пострадали в ДТП недалеко от Глазуновки

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понедельник
18.11.2019
17:44:48
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Два пассажира пострадали в ДТП недалеко от ГлазуновкиЗа прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 34 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 4 человека получили травмы, 1 погиб.
17 ноября в 15:30 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Ssang Yong Actuon, двигалась по автодороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпна -Долгое, не справилась с управлением и в районе 3 километра автодороги допустила съезд в левый кювет, с последующим наездом на электрическую опору. В результате ДТП два пассажира получили травмы.
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