Новости версия для печати Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» набрали шесть очков в выездном туре Чемпионата России по мини-футболу Две победы подряд орловчанки одержали в Санкт-Петербурге над «Спартаком».



Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу футболисток «ОрелГУ-КПРФ». Повторная встреча также осталась за нашей командой – 5:3. Во второй игре дублем отметилась Юлия Денисова. Это позвонило новичку нашей команды возглавить таблицу бомбардиров Чемпионата России по мини-футболу среди женщин. Благодаря успешному выезду в Санкт-Петербург орловчанки поднялись на третье место в турнирной таблице. Следующие игры наши футболистки проведут 22 и 23 ноября в Нижнем Новгороде против местной «Норманочки».





Анастасия Дорохова

18 ноября 2019 года







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