Новости версия для печати На улице Житной в Орле горела хозпостройка Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.



В результате пожара в хозпостройке сгорела и обрушилась кровля на площади 18 квадратных метров, строение закопчено внутри.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и 21 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

18 ноября 2019 года







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