Новости версия для печати В Урицком районе произошел пожар Возгорание затронуло жилой дом в деревне Лебеденок.



В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 35 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля. Сгорела деревянная веранда на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и 21 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

18 ноября 2019 года







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