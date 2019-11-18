Новости версия для печати В Ливенском районе с рабочими рассчитались только после обращения в прокуратуру Задолженность по зарплате составляла более 171 тысячи рублей.



Указанный факт повлек за собой нарушение прав граждан на своевременное, в полном объеме получение заработной платы.



В целях устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес генерального директора предприятия в Ливенском районе внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.





Анастасия Дорохова

18 ноября 2019 года







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