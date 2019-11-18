Новости версия для печати Дом в деревне Ушакова пострадал из-за неосторожного обращения с огнем при курении Пожар произошел в минувшее воскресенье.



В результате пожара одна постройка сгорела на площади девять квадратных метров, кровля обрушилась, во второй выгорели элементы стен и кровли на площади четыре квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и 21 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

18 ноября 2019 года







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