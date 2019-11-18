Новости версия для печати В новых микрорайонах Орла требуется больше детских садов В Орловской области родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, не испытывают трудностей с их устройством в детский сад. Сегодня об этом на заседание правительства с уверенностью заявила руководитель профильного департамента.



При этом Татьяна Крымова добавила, что проблема с ясельными группами до сих пор не решена. Актуальна она во всем регионе, особенно в Орле. Массовый перегруз ощущается в новых микрорайонах. Так, в Болховском микрорайоне скоро состоится открытие долгожданного детского сада, но при этом уже есть потребность еще одном.



Всего на данное время услугами дошкольного образования охвачено почти 32 883 ребят. Как выяснилось на совещании, загвоздка в строительстве детских садов и школ вовсе не в финансах, а скорее в нерасторопности чиновников.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нет проектно-сметной документации и земельных участков для строительства детских садов и школ. Вот это самая большая проблема, которую мы сегодня имеем. Безусловно, нам строить огромные детские сады и школы в сельской местности, где нет жителей, это бессмысленно и нелогичного, но по Орлу и Орловскому району - это первая проблема, которая сейчас существует».





Анна Вайсергисер

18 ноября 2019 года







На главную страницу





