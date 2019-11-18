Новости версия для печати В Орле депутаты обсудили низкие зарплаты учителей Зарплата учителей и воспитателей стала темой жарких споров на заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму. По официальным данным педагоги получают более 26 тысяч рублей.



Это усредненная цифра. Статистика учитывает все надбавки, дополнительные нагрузки и сверхурочные. А вот базовая ставка у учителей совсем не такая внушительная. Учителя, у которых нет стажа работы, нет квалификационной категории, получают в среднем 8, 5 тысяч рублей.



Эта проблема сегодня поднимается на государственном уровне, отметил глава комитета облсовета Олег Кошелев. Еще в начале лета в Госдуме, в рамках парламентских слушаний, обсуждали низкие зарплаты учителей.



Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского облсовета: «По итогам проведения данных слушаний было поручено рассмотреть на региональном уровне два вопроса о состоянии заработной платы педагогических работников в субъектах Российской Федерации. На заседании нашего комитета был поднят вопрос о повышении базовых ставок, должностных окладов и коэффициентов за квалификационную категорию педагогических работников образовательных организаций города Орла».

Базовые ставки повысят, сообщил глава управления образования городской администрации. С 1 января у учителей школ они поднимутся с 4800 рублей до 5429, а у воспитателей и педагогов дополнительного образования - с 5500 рублей до 6154. Кроме того, возрастут и ежемесячные выплаты молодым учителям в первые три года работы до 2,5 тысяч рублей.





Ольга Селиверстова

18 ноября 2019 года







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