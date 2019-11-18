Новости версия для печати На полях Орловской области продолжается уборка поздних культур Практически завершена выкопка корнеплодов сахарной свеклы. Близится к завершению обмолот кукурузы. Аграрии подводят итоги уходящего года. В Новодеревеньковском районе в этом году собрали рекордный урожай зерна.



В структурном подразделении «Хомутовское» компании «Агроюг» полевые работы близятся к завершению. Осталось убрать небольшие площади кукурузы на зерно. На обмолоте работают два комбайна, которые ежедневно убирают около 40 гектаров.



Юрий Сидорин, руководитель структурного подразделения: «У нас было посеяно 500 гектар кукурузы. Средняя урожайность сейчас складывается - 102 центнера».

Темпы работа сдерживаются из-за высокой влажности зерна, которое перед закладкой на хранение надо обязательно просушить. Поэтому зерносушилка работает круглосуточно. На убранной площади идет заделка растительных остатков и следом вспашка.



Всего в Новодеревеньковском районе работают 10 агрофирм и более 70 фермеров. Уходящий год для всех был удачным. Остались неубранными небольшие площади кукурузы, но уже ясно, что урожай зерновых в этом году получен рекордный.



Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района: «Мы намолотили 167 тысяч тонн при средней урожайности 42 центнера с гектара. Это очень хорошие показатели. За всю историю существования Новой Деревни столько никогда не намолотили и при такой урожайности. Это действительно настоящий рекорд».

Земледельцы района надеются на хороший урожай зерновых и в будущем году. Посеяно 24 тысячи гектаров озимых. Это больше, чем все предыдущие годы. Все озимые пока в хорошем состоянии.









Владислав Кузнецов

18 ноября 2019 года







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