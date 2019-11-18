Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Уроки арифметики - для чиновников. Как увеличить количество детских садов в регионе?



- Последние плоды урожая 2019 года еще закладывают в закрома.



- Молчаливые и благодарные слушатели. В Орловской библиотеке запустили необычную акцию для тех, кто только учится читать.



- Подарок от космонавта. Победитель турнира по бадминтону сможет поехать на Байконур.



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Вести-Орёл

18 ноября 2019 года







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