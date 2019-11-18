Новости версия для печати В Орле сразу два уголовных дела, связанных с тяжкой уголовной статьей, раскрыто по горячим следам Ранее судимый 43-летний амчанин подозревается в том, что перерезал шею своему знакомому. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.



А в Залегощенском районе во время конфликта, разогретого горячительным, женщина вонзила нож в грудь 56-летнего мужчины. В содеянном она созналась. Оба дела возбуждено по статье 105 уголовного кодекса страны «Убийство».





Татьяна Напольских

18 ноября 2019 года







На главную страницу





