Новости версия для печати Формирование современной городской среды действует по всей Орловщине В 38 муниципальных образованиях есть результат: отремонтированы придомовые территории, улицы, пешеходные зоны, скверы и парки.



Благоустройство на территории области идет уже три года, за это время обрели вторую жизнь 440 дворов. Новую жизнь вдохнули в 70 общественных территорий. Сегодня на заседание правительства обсудили не только итоги, но и планы на следующий период. Известно, что финансирование в 2020-м не сократится, а станет больше на 41 миллион рублей. Больше средств получат малые города: Ливны, Мценск, Болхов, Новосиль, Дмитровск и Малоархангельск. Увеличится и сумма для тех, кто в этом году в исполнение программы показал отличный результат, - это Колпна, Глазуновка и Тросна. Орел получит 34 миллиона рублей в качестве дополнительного бонуса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы поставили перед собой задачу-минимум - до конца 2024 года благоустроить 165 общественных территорий и 450 дворовых территорий, которые будут выбраны по итогам голосования. Я здесь обращаю внимание в первую очередь глав муниципальных образований - организация тесного взаимодействия с жителями является первоочередной задачей. Практика показала: там, где активно включаются жители в выборе и контроле проводимых работ, там есть осязаемый результат».





Анна Вайсергисер

18 ноября 2019 года







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