Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
18.11.2019
17:45:19
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

О нас
Контакты
О НАС

Деловая жизнь
Деловая жизнь
Новости версия для печати

Формирование современной городской среды действует по всей Орловщине

В 38 муниципальных образованиях есть результат: отремонтированы придомовые территории, улицы, пешеходные зоны, скверы и парки.

Благоустройство на территории области идет уже три года, за это время обрели вторую жизнь 440 дворов. Новую жизнь вдохнули в 70 общественных территорий. Сегодня на заседание правительства обсудили не только итоги, но и планы на следующий период. Известно, что финансирование в 2020-м не сократится, а станет больше на 41 миллион рублей. Больше средств получат малые города: Ливны, Мценск, Болхов, Новосиль, Дмитровск и Малоархангельск. Увеличится и сумма для тех, кто в этом году в исполнение программы показал отличный результат, - это Колпна, Глазуновка и Тросна. Орел получит 34 миллиона рублей в качестве дополнительного бонуса.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы поставили перед собой задачу-минимум - до конца 2024 года благоустроить 165 общественных территорий и 450 дворовых территорий, которые будут выбраны по итогам голосования. Я здесь обращаю внимание в первую очередь глав муниципальных образований - организация тесного взаимодействия с жителями является первоочередной задачей. Практика показала: там, где активно включаются жители в выборе и контроле проводимых работ, там есть осязаемый результат». 



Анна Вайсергисер
18 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта