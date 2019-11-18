Новости версия для печати Орловские профсоюзы подвели итоги выполнения трехстороннего соглашения Оно было заключено с правительством региона и объединением работодателей в 2017 году.



По мнению участников, за два года совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. Однако, несмотря на все принимаемые меры, найти достойную работу в области по-прежнему сложно. Официальная безработица составляет на сегодняшний день 3,5 тысячи человек, но в реальности, как считают профсоюзы, она намного превышает статистику. Уровень заработной платы также оставляет желать лучшего.



Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «Вопросы заработной платы, ее увеличение, индексация, погашение задолженности, доведение базовых единиц до минимального размера оплаты труда - этот вопрос, особенно в образовании, сейчас рассматривается на комиссии в администрации Орла. По-прежнему остается нерешенным вопрос по охране труда. Хотя у нас в 2,5 раза уменьшилось число, особенно погибших, но сегодня здесь проблема по-прежнему есть».

Профсоюзы считают, что вопросы, связанные с охраной труда, требуют большего финансирования. Сегодня средства, которые выделяют работодатели на эту сферу, в два раза ниже общероссийского показателя.



На встрече обсудили также вопросы молодежной политики, развития социального партнерства, правового просвещения в сфере трудовых отношений.





Оксана Гранн

18 ноября 2019 года







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