Новости версия для печати Орловец с титановой пластиной в голове пытается добиться постоянной инвалидности второй группы Год назад отдых в Крыму разделил жизнь орловца на «до» и «после». Роковой несчастный случай в горах поставил Дмитрия Цветкова на грань между жизнью и смертью.



Крымские врачи на месте провели три сложнейшие черепно-мозговые операции, с трудом вывели из комы. Сегодня его жизнь вне опасности, но и полноценной она не стала. И, как уверен сам Дмитрий, уже никогда не станет. Только вот врачи Орловского бюро медико-санитарной экспертизы придерживаются иного мнения. Дело дошло до прокуратуры.



Об этом случае тогда сообщало и телевидение и газеты. Туристическая тропа не внушала опасений до этого происшествия. Спасательная операция длилась несколько часов. Потом было длительное лечение.

Итог - больше половины костей черепа заменены титановой пластиной. Сознание вернулось, а вместе с ним и осознание того, что полноценного здоровья уже не будет никогда. Время шло, и с каждым днем последствия давали о себе знать все больше.



Дмитрий Цветков, инвалид второй группы: «Кружится голова, и я постоянно себя чувствую, как на корабле. К сожалению, этому не будет конца до конца дней - так сказали врачи».

Постоянные головокружения приводят к дезориентации и к новым травмам. Дмитрий обратился за назначением ему группы инвалидности. Процесс оказался затяжным. Ситуация изменилась, когда в дело вмешалась его мать. Ольга Павловна оказалась женщиной энергичной и готовой на все, чтобы добиться для сына льготного социального статуса.



Ольга Цветкова, мать Д. Цветкова: «Четыре черепно-мозговых травмы, разрыв перепонки, разрыв слухового нерва, посттравматический инсульт, перелом основания черепа».

Первое освидетельствование проходило без Ольги Павловны. По ее словам, оно было сделано формально. Тогда специалисты посчитали, что по состоянию здоровья Дмитрий может претендовать только на третью группу. Цветковы категорически не согласились и обжаловали вердикт.



Ольга Цветкова, мать Д. Цветкова: «Мы добиваемся, по меньшей мере, вторую группу инвалидности с частичным трудоустройством, постоянную, потому что период реабилитации у него еще будет продолжаться. И это только начало его реабилитации».

Во второй раз комиссия не только разрешила Ольге Павловны присутствовать на освидетельствовании, на основании доверенности от сына, но и вести личную видеосъемку. Не отказали в просьбе быть свидетелями этого процесса и нашей съемочной группе, конечно, с письменного согласия самого Дмитрия Цветкова.



Вопросы те же, ответы - тоже. Однако мнение специалистов в результате несколько изменилось. Изучив еще раз все представленные документы и оценив состояние Дмитрия, было принято решение назначить ему вторую группу инвалидности на один год.



Оксана Петрова, руководитель ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области: «Сегодня мы можем говорить о том, что медицинская реабилитация, которая была проведена гражданину, она действительно имеет положительные результаты, и мы можем с уверенностью говорить, что реабилитационный прогноз гражданина удовлетворительный, и мы можем ожидать в последующем частичной компенсации нарушенных функций организма».

Однако мать и сын Цветковы удовлетворены решением лишь отчасти. Они считают, что с такими травмами и такими последствиями вторая группа инвалидности должна быть постоянной, и вновь собираются обжаловать экспертное решение.









Оксана Гранн

18 ноября 2019 года







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