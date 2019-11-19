Новости версия для печати Врачам и фельдшерам - зеленый свет В Орловской области снят возрастной ценз для предоставления компенсационных выплат медработникам.



Согласно поправкам в постановление правительства области, теперь на «подъемные» могут претендовать не только врачи и фельдшеры до 50-ти лет, но и старше. Как прописано в документе, компенсация полагается, если медработник приехал трудиться в сельскую местность. Размер единовременной выплаты для врача - 1 миллион рублей, для фельдшера - 500 тысяч рублей.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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