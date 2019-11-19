Новости версия для печати 75 человек за 10 месяцев этого года погибли на дорогах области 798 орловцев получили травмы. Статистику озвучили в региональной Госавтоинспекции.



Всего за это время произошло 633 ДТП. Число дорожно-транспортных происшествий за год снизилось на 5,4%, число погибших – почти на 22 процента, количество получивших травмы – на 8,7%. Напомним, к 2024 году показатель смертности от ДТП в регионе должен составить четыре погибших на 100 человек или 22 человека в год. Пока этот трагический показатель выше. Примерно в пять раз.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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