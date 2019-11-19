Новости версия для печати Сегодня ученики 9-х классов орловских школ сдают пробный экзамен по английскому языку Ребятам предстоит показать свои умения в так называемом «говорении», то есть - устной части предмета.



Апробация пройдет в пунктах приема экзаменов. Они же будут использоваться в основной период. Как нам сообщили в региональном центре оценки качества образования, тренировочный экзамен нужен, чтобы отработать организационные и технологические процедуры и не допустить сбоев в основной период проведение госаттестации. А ребятам такая тренировка позволит психологически подготовиться к экзаменам. Напомним, в этом году в нашем регионе внедряют новое программное обеспечение – «Станция записи устных ответов участников».





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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