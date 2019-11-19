Новости версия для печати Бульвар Космонавтов в Орле стал лидером онлайн-опроса Опрос проводился с целью выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. Почти две тысячи триста орловцев отдали голос «за» его обновление.



На втором месте - территория по ул. Рощинская. Тройку лидеров общественного мнения замыкает парк «Ботаника» - там планируется провести четвертый этап реконструкции. Всего участите в опросе, который проходил на сайте мэрии Орла, приняли более 14 тысяч семисот респондентов. На этой неделе в администрации города определят число общественных территорий для финального, рейтингового голосования. И утвердят дату его проведения. Оно пройдет в очной форме. То есть каждый житель Орла старше 14-ти лет сможет сделать свой выбор.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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