Бульвар Космонавтов в Орле стал лидером онлайн-опроса

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вторник
19.11.2019
12:48:58
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Бульвар Космонавтов в Орле стал лидером онлайн-опросаОпрос проводился с целью выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. Почти две тысячи триста орловцев отдали голос «за» его обновление.
На втором месте - территория по ул. Рощинская. Тройку лидеров общественного мнения замыкает парк «Ботаника» - там планируется провести четвертый этап реконструкции. Всего участите в опросе, который проходил на сайте мэрии Орла, приняли более 14 тысяч семисот респондентов. На этой неделе в администрации города определят число общественных территорий для финального, рейтингового голосования. И утвердят дату его проведения. Оно пройдет в очной форме. То есть каждый житель Орла старше 14-ти лет сможет сделать свой выбор.
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