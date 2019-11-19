Новости версия для печати Сегодня в российском календаре - День ракетных войск и артиллерии Он отмечается в России с 2006 года в память о событиях Великой Отечественной войны. Орел не останется в стороне.



19 ноября 1942 года наши войска вышли в контрнаступление. С этого и начался разгром фашистских захватчиков под Сталинградом. Силу и боевые качества артиллерия подтверждала во все времена. И сегодня она - основное средство огневого и ядерного поражения противника. В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на защите рубежей государства. И сегодня в Орле в сквере артиллеристов вспомнят тех, кто не вернулся из боя, и кто воевал на фронтах Великой Отечественной.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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