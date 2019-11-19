Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет День призывника На несколько часов городской центр культуры превратится в площадку для соревнований.



С полудня там будет работать интерактивная зона. Военно-патриотические клубы и поисковые отряды представят солдатское обмундирование и оружие, ордена и награды, экспонаты военного времени. А в 13 часов в спортивном зале центра школьники и студенты будут сдавать нормы ГТО и состязаться в солдатской эстафете. Ребят ждет сборка-разборка автомата, заправка кровати, подтягивание, отжимание и много другое. Праздник завершит концерт. И все это время в фойе городского центра культуры можно будет получить консультации по вопросам призыва и службы в армии.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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