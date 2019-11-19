Новости версия для печати Сегодня в Орловском госуниверситете пройдет открытый фестиваль национальных игр «День добра и дружбы» В спорткомплексе, расположенном по адресу Скворцова, 5, сегодня можно оказаться в разных точках планеты практически одновременно.



И это не испытания машины времени или апробация телекинеза. Студенты из Камеруна, Конго, Индии, Гвинеи-Бисау, Туркменистана и России, которые обучаются в Орле, проведут свои национальные игры.



Команда от факультета состоит из 11 человек, но, как говорят организаторы, принять участие и попробовать свои силы в играх разных народов сможет каждый.



Начало - в 16 часов.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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