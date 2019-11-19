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вторник
19.11.2019
12:48:21
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Сегодня в Орловском госуниверситете пройдет открытый фестиваль национальных игр «День добра и дружбы»В спорткомплексе, расположенном по адресу Скворцова, 5, сегодня можно оказаться в разных точках планеты практически одновременно.
И это не испытания машины времени или апробация телекинеза. Студенты из Камеруна, Конго, Индии, Гвинеи-Бисау, Туркменистана и России, которые обучаются в Орле, проведут свои национальные игры.
Команда от факультета состоит из 11 человек, но, как говорят организаторы, принять участие и попробовать свои силы в играх разных народов сможет каждый.
Начало - в 16 часов.
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