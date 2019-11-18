Сегодня в Орле состоялось открытие сразу двух всероссийских турниров по бадминтону

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понедельник
18.11.2019
23:50:45
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Сегодня в Орле состоялось открытие сразу двух всероссийских турниров по бадминтонуСтарт соревнований стал своеобразным подарком региональной федерации по этому виду спорта на день рождения. В этом году ей исполнилось два года.
«Встающие на крыло» - это соревнования для юношей и девушек не старше 19 лет. В турнире «Орленок» свои первые шаги в спорте сделают дети в возрасте до 11 лет. За четыре дня тысячи взмахов ракетками произведут порядка 600 участников из 10 регионов России.
За два года существования федерации в Орловской области бадминтон получил большое развитие. Практически еженедельно проводятся турниры для спортсменов разного возраста. Коснулась в своем развитии федерация и вопросов медицины - совместно с детской поликлиникой №2 было проведено исследование, посвященное влиянию бадминтона на лечение проблем со зрением у детей.
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