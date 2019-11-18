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Сегодня в Орле состоялось открытие сразу двух всероссийских турниров по бадминтону

Старт соревнований стал своеобразным подарком региональной федерации по этому виду спорта на день рождения. В этом году ей исполнилось два года.

«Встающие на крыло» - это соревнования для юношей и девушек не старше 19 лет. В турнире «Орленок» свои первые шаги в спорте сделают дети в возрасте до 11 лет. За четыре дня тысячи взмахов ракетками произведут порядка 600 участников из 10 регионов России.

За два года существования федерации в Орловской области бадминтон получил большое развитие. Практически еженедельно проводятся турниры для спортсменов разного возраста. Коснулась в своем развитии федерация и вопросов медицины - совместно с детской поликлиникой №2 было проведено исследование, посвященное влиянию бадминтона на лечение проблем со зрением у детей.

Александр Мисуркин, Герой России, летчик-космонавт, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Иногда даже не верится, что можно сделать такие, какие-то глобальные проекты. Для меня, по крайней мере, это глобальный проект. И, как я и говорил на открытии, для меня большая честь чувствовать себя частью одной большой команды. В первую очередь, конечно же, я благодарен всем членам нашей федерации, без них бы не получилось ничего. Хотя много без кого не получилось бы. Поэтому, я очень рад, что есть такая команда. Для меня это очередной пример того, что когда есть сильная команда - нет целей, которые нельзя достичь».



Анастасия Дорохова
18 ноября 2019 года

 


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