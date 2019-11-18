Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Пешеходам выйти из сумрака! Госавтоинспекторы еще раз напоминают - световой день стал короче, а трассы - опаснее.



- Как справиться с большой очередью из маленьких орловцев? Проблему яслей обсуждали в администрации области.



- Жизнь - в служении. Орловцы поздравили митрополита Антония с 80-летием.



- За победу в космическом спорте - поездка на космодром. Бадминтон дает не только здоровье, но и впечатления.



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Вести-Орёл

18 ноября 2019 года







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