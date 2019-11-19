Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам Газификация сельской местности, ремонт муниципальных дорог, переселение из аварийного жилья - вот лишь часть вопросов, с которыми жители региона пришли к губернатору Орловской области Андрею Клычкову на личный прием.



Общение длилось порядка двух часов. В этот раз на встречу с главой региона приехали жители Орла и Орловского района, а также Болховского, Шаблыкинского, Колпнянского. Одни просили организовать маршрут общественного транспорта, другие жаловались на качество предоставления коммунальных услуг, которое оставляет желать лучшего. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений членам регионального правительства и главам муниципалитетов.





Надежда Невматулина

19 ноября 2019 года







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