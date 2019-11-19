Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

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вторник
19.11.2019
12:48:15
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Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросамГазификация сельской местности, ремонт муниципальных дорог, переселение из аварийного жилья - вот лишь часть вопросов, с которыми жители региона пришли к губернатору Орловской области Андрею Клычкову на личный прием.
Общение длилось порядка двух часов. В этот раз на встречу с главой региона приехали жители Орла и Орловского района, а также Болховского, Шаблыкинского, Колпнянского. Одни просили организовать маршрут общественного транспорта, другие жаловались на качество предоставления коммунальных услуг, которое оставляет желать лучшего. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений членам регионального правительства и главам муниципалитетов.
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