Новости версия для печати Орловцы приняли участие в благотворительном занятии по йоге Все собранные средства пойдут в региональный Фонд социальной поддержки населения и будут направлены на финансирование выездной паллиативной бригады.



Определенной платы за эти занятия нет. Каждый жертвует в счет паллиативной помощи столько, сколько может. Тренеры по йоге с региональным Фондом поддержки социальные службы взаимодействуют с начала его создания. Руководитель профильного департамента одной из первых пришла на занятие. С проблемами тяжелобольных людей она сталкивалась не только по долгу службы, но и лично.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Я с большим желанием приняла участие в этой акции, услышала о ней в новостях в пятницу и сразу поняла, что хочу принять в ней участие, потому что поддержка паллиативной помощи в Орле для меня очень важный вопрос. Когда теряешь близких тебе людей, очень четко понимаешь, как необходима помощь другим людям».

В плане занятий - небольшая разминка - гимнастика для суставов стоп, лекция по йоготерапии опорно-двигательного аппарата, а для самых упорных и подготовленных - активная часть - базовые упражнения стоя.



Организатор «Благотворительного марафона» Юлия Алексеева об орловской паллиативной службе узнала не так давно и сразу захотела внести свой посильный вклад. Инструктор по йоге решила раз в месяц проводить благотворительные занятия, а к ней присоединились и другие.



Юлия Алексеева организатор «Благотворительного марафона»: «О проблеме паллиативной помощи и строительстве хосписа я узнала во время концерта, который проводился в Орле год назад».

Впрочем, этот марафон проводят не только с целью сбора средств, но и для того, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни. По мнению организаторов, йога - лучшая профилактика заболеваний. Поскольку это течение включает в себя и физические упражнения, и здоровое питание, и особую философию добра.



Александр Лебедев, генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Для нас сегодня очень важно заниматься не только паллиативной помощью, но и профилактикой, делать так, чтобы люди были здоровее, чтобы были счастливые, чтобы у них было хорошее настроение, если люди такими станут, то количество паллиативных больных у нас уменьшиться».

Это было седьмое благотворительное занятие. Йога уже принесла Фонду больше 40 тысяч рублей. Но чтобы содержать хотя бы одну выездную паллиативную бригаду, необходимо 6 миллионов рублей в год. 3 миллиона - президентский грант, остальные деньги приходится искать подобным образом. Поэтому смело можно сказать, что служба помощи тяжелобольным людям существует на благотворительные средства. Кстати, выездная бригада в месяц способна обслужить не более 70 человек. А нуждающихся в паллиативной помощи в нашем регионе порядка 7 тысяч.





Татьяна Тимохина

19 ноября 2019 года







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