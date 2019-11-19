Новости версия для печати В поселке Шаблыкино произошел пожар В результате возгорания пострадали кладовая и коридор.



Кровля над ними обрушилась на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них – два выезда на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

19 ноября 2019 года







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