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вторник
19.11.2019
12:48:27
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Баскетболистки ОрелГУ поделили очки с Владимирскими «Рысями»В минувшие выходные в Орле прошли два матча Студенческой суперлиги.
В первом матче орловчанки внешне без особого труда оказались сильнее своих соперниц. Итоговый счет - 54:44. Самым результативным игроком матча стала орловчанка Ольга Иноземцева. На ее счету 17 очков. В повторной игре орловчанки не смогли развить успех и проиграли студенткам Владимирского государственного университета со счетом 62:86. В этой игре Виктория Борзенкова набрала 23 очка. Отметим, что для баскетболисток ОГУ в третьем туре Студенческой суперлиги происходит похожая ситуация: один матч наша команда выигрывает, а один – проигрывает. Переломить ситуацию наша команда попробует 29 и 30 ноября. В эти дни орловчанки сыграют в Иваново.
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