Новости версия для печати Александр Мисуркин: «Если есть сильная команда - нет целей, которые нельзя не достичь» В Орле проходят всероссийские турниры по бадминтону. В нем принимают участие сотни мальчишек и девчонок, которые уже успели полюбить «космический» вид спорта.



Льву Сибирцеву из Архангельска восемь лет. Бадминтоном он занимается недавно, но уже не представляет себе жизни без спорта. Юный спортсмен приехал в Орел не только поиграть, но и поболеть за друга - Георгия Тодуа. Ребята познакомились на соревнованиях в Бельгии.



Георгий Тодуа, участник соревнований (г. Москва): «Шесть лет назад я пришел в бадминтон, потому что мой папа им занимался. И как-то на даче он предложил мне сыграть. Мне понравилось, и я начал им заниматься. Шесть лет - это уже 33 медали. Из них шесть - с Первенства Москвы, остальные - с Всероссийских соревнований»

Не стало расстояние препятствием и для космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Они поприветствовали мальчишек и девчонок прямо с борта Международной космической станции.



Александр Скворцов, Герой России, лётчик-космонавт: «Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде. Эти качества помогают и нам - космонавтам, добиваться успеха в своей работе. А у подрастающего поколения спортивные состязания развивают лидерские навыки, приверженность к здоровому образу жизни».

Олег Скрипочка, Герой России, лётчик-космонавт: «Желаю всем участникам спортивного турнира спортивного азарта, удачи и новых достижений. А зрителям - положительных эмоций и ярких впечатлений. Уверены, что мероприятие станет настоящим праздником спорта, ярким событием в жизни вашего города и всей России»

Турниры «Встающие на крыло» и «Орленок» стали своеобразным подарком для орловской областной федерации бадминтона. Стартовав два года назад, этот вид спорта развивается в Орле с космической скоростью.



Александр Мисуркин, Герой России, лётчик-космонавт, президент Орловской областной федерации бадминтона: «Для меня большая честь чувствовать себя частью одной большой команды. В первую очередь, я благодарен всем членам нашей федерации. Без них не получилось бы ничего. Хотя много без кого не получилось бы. Для меня это очередной пример того, что если есть сильная команда - нет целей, которые нельзя не достичь».

У каждого участника соревнований своя цель: преодолеть страх выступления или завоевать медаль на еще одних соревнованиях. Кто станет обладателем первых в истории наград «космических» турниров по бадминтону узнаем в этот четверг.





Анастасия Дорохова

19 ноября 2019 года







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