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В Орле обсудили вопросы развития частных дошкольных образовательных организаций региона

Сегодня в Орел с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В центре внимания полпреда - вопросы реализации национального проекта «Демография» в Орловской области.

В частности, Игорь Щеголев ознакомился с реализацией региональной программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Вместе с губернатором региона, главным федеральным инспектором по области и руководителем областного департамента образования, Игорь Щеголев посетил центр раннего детского развития «Монтессорики». Он открылся в Орле в 2011 году, тогда центр посещали около 50 детей в месяц. Сейчас это популярное среди орловских семей учреждение. В рамках посещения детского центра состоялась встреча Игоря Щеголева с руководителями частных детских садов региона. На ней обсуждались вопросы развития частных дошкольных образовательных организаций в Орловской области и оказание им государственной поддержки. Отметим, что на территории региона в настоящее время функционируют четыре негосударственных учреждения, оказывающих услуги дошкольного образования, которым предоставляется субсидия на возмещение затрат. Указанные учреждения посещают более 300 детей. Общий объем субвенции из областного бюджета в этом году составил почти 4 млн рублей.


Мария Семак
19 ноября 2019 года

 


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