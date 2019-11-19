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За месяц в Орле посадили 791 дерево и 2280 кустарников

Таковы итоги экологического месячника - их сегодня подводили в городской администрации.

Напомним, в течение всего октября проводилась генеральная уборка города. За этот период в Орле ликвидировали 41 стихийную свалку. На полигон ТБО вывезли почти 4 тысячи кубических метров мусора. Чище стало на 3 миллионах квадратных метрах городских территорий. Власти города выразили благодарность орловцам, которые приняли участие в уборке города, а это порядка 65 тысяч человек. Большая часть работ была выполнена за один, причем выходной, день - 19 октября в Орле прошел субботник.

Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Значительный объем работ был проделан в рамках общегородского экологического субботника, который прошел при участии 27 тысяч горожан с привлечением порядка 70 единиц спецтехники. На мусоросортировочный комплекс было вывезено свыше 800 кубов мусора и, кроме того, было ликвидировано 14 стихийных свалок».



Ольга Селиверстова
19 ноября 2019 года

 


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