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В регионе стартовала репетиция основного Госэкзамена по английскому языку - раздел «Говорение»

Пробный этап полностью дублирует предстоящий экзамен.

Технически эта часть экзамена самая сложная, так что апробация - это отличная возможность для школьников понять, на что лучше сделать упор в подготовке, а организаторам - отработать регламент действий.

Лариса Баурина, начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего образования департамента образования Орловской области: «Апробация проводится в 10 пунктах проведения экзамена на территории города Орла и других муниципальных образованиях Орловской области. В апробации участвуют обучающиеся 9-х классов в количестве 374 человек».

В этом году процесс сдачи госэкзамена полностью автоматизирован. Бумажные носители ушли в прошлое. В аудиториях проведения установлено по четыре станции записи устных ответов участников. Так что все задания теперь на экране монитора.

Школьникам предстоит прочитать научно-популярный текст, ответить на вопросы социологического опроса и составить монолог на предложенную тему. Все ответы записываются, нет возможности прослушать вопрос дважды, как и исправить ответ. На все дается 15 минут. Результаты устной части английского языка будут известны после 21 ноября.

Григорий Орехов начальник отдела перспективных технологий в сфере образования Регионального центра оценки качества образования: «Станция записи устных ответов оборудована гарнитурой, наушниками и микрофоном. Программа позволяет участнику легко ориентироваться в прохождении экзамена. Весь экзамен разбит на три основных блока, которые позволяют ребенку без труда использовать все возможности на экзамене».



Анна Вайсергисер
19 ноября 2019 года

 


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