Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Впервые - в компьютерной форме. Сегодня за парты сели Орловские девятиклассники, чтобы проверить свои знания разговорного английского. Расскажем, как проходит апробация экзамена.



- Минута молчания и цветы к подножью памятника. Сегодня - день Артиллериста. В Орле вспомнили героев Великой Отечественной Войны.



- Во благо себе и другим: в Орле проходят благотворительные занятия по йоге. Кому помогают мастера восточных практик?



- Готовы ли к службе в армии? Сегодня в Орле - день призывника. Будущие новобранцы сдают нормы ГТО.



- Ракета и «ракетка» - общий не только корень в слове. В Орле стартовали турниры по бадминтону - спорту, который входит в программу подготовки космонавтов. Наша съемочная группа пообщалась с участниками состязаний.



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Вести-Орёл

19 ноября 2019 года







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