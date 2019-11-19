Новости версия для печати В Орле прошел областной конкурс знамённых групп и барабанщиков В Орловском областном Дворце пионеров и школьников им. Гагарина собрались лучшие пионерские дружины школ Орловской области.



В ходе соревнований конкурсанты продемонстрировали пионерские ритуалы: вынос знамени, движение со знаменем в парадном и походном строю, смену знаменной группы, минуту молчания и показ знамени. А барабанщики исполнили не только популярные пионерские марши «Сбор», «Морской», «Старый барабанщик», «На линейку», но и продемонстрировали показательные выступления под маршевые и патриотические композиции.



По итогам конкурса, в номинации «Лучшая знаменная группа», победу одержала команда Дома детского творчества города Болхова. Второе место заняли ребята из Свердловского Центра детского творчества и пионерская дружина Покровского лицея, третье — Стрелецкая школа Орловского района.



Среди отрядов барабанщиков победили барабанщицы школы № 3 города Мценска и отряд барабанщиц из Дома детского творчества города Болхова, второе место заняли барабанщицы Свердловского Центра детского творчества, третье присудили барабанщицам Покровского района.



В ходе состязаний ребята также прошли тестирование по истории пионерского движения. В этом этапе конкурса победила Мишина Мария из Кромского района Орловской области.



Завершился конкурс в добром орлятском кругу. Ребята активисты регионального объединения старшеклассников «РОСТОК» приготовили для всех участников игровую программу.



Победители получили в подарок от областной пионерской организации «Орлята» новые пионерские барабаны и памятные сувениры, сообщает сайт Дворца пионеров.









Артемий Лукьянчиков

19 ноября 2019 года







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