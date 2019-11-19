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Реализации нацпроекта «Демография» - в центре внимания полпреда Президента РФ

В Орел с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

Президентом определены целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности жизни, доступности современной медпомощи. Наш регион уже начал двигаться им навстречу, в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение». Как раз обсудить его реализацию и приехал в наш регион Игорь Щёголев - полномочный представитель президента в ЦФО.

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО: «От реализации этого проекта зависит, какой будет наша страна не только в 2024 или 2030 году, но и через полвека, и через сто лет»
Регион только в этом году на реализацию проектов в сфере здравоохранения выделил больше 650 миллионов рублей. А до 2021 года в разных уголках Орловщины появится 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, это закроет ряд вопросов первичной медпомощи на селе. Но помимо этого, как отметил Игорь Щёголев, нужно внедрять в медучреждениях «бережливые» технологии, и не терять позиций в цифровизации системы. Но это больше зависит от молодых учёных. О них, кстати, на совещании тоже говорили. Два орловских специалиста получили из рук полномочного представителя президента гранты за неординарные проекты. Ирина Маковик, например, вместе с коллегами, разработала аппликатор, который поможет диагностировать патологии в носовых пазухах.

Ирина Маковик, научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Существующие методы, применяемые в диагностике, не позволяют проводить исследования беременным женщинам и детям, потому что это либо рентген-излучение либо болезненные действия. Кроме того, новая технология позволит проводить исследования в отдаленных регионах за счет применения технологий телемедицины».

Также полномочный представитель президента в ЦФО обсудил с губернатором области экономическое состояние региона и планы по нацпроектам на следующий год.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день у нас по здравоохранению нацпроект на 2020-22 годы предусматривает увеличение финансирования на 1,6 миллиарда. Региональная составляющая финансирования по нацпроектам - 1,99, но зачастую мы больший объем средств выделяем, для того чтобы в большем количестве мероприятий принять участие».

Также Андрей Клычков отметил, что регион за два года на четверть увеличил доходы бюджета и на треть - поддержку муниципальных образований. Госдолг при этом всё это время сокращался.




Антон Киселёв
19 ноября 2019 года

 


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