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Жители Орла не довольны качеством уборки контейнерных площадок

Жалобы дошли и до городской администрации, куда сегодня и пригласили представителя компании «Зеленая роща».

Проблемы, в частности, возникли с вывозом резины. Многие автомобилисты «переобули» свои транспортные средства к зиме, а старые покрышки сложили возле контейнеров, как обычные бытовые отходы. Там же часто оказывается и различный строительный мусор.

Алексей Козеев, первый заместитель директора ООО «УК «Зеленая роща»: «Мы знаем об этой проблеме, и люди жалуются, но, к сожалению, вопросы с резиной и уборкой вокруг площадок дополнительно проработаем, сделаем объезд, посмотрим».

Посмотреть регионального оператора попросили и на неубранные опавшие листья и опиленные ветви деревьев. Вывоз этого мусора превратился в проблему. Недавно Минприроды опубликовало разъяснения, по которым листья и ветки - это не твердые коммунальные, а растительные отходы. И теперь на их переработку и складирование требуется заключение новых договоров. Городские власти обещали в скором времени найти решение этой проблемы.


Ольга Селиверстова
19 ноября 2019 года

 


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