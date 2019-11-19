Новости версия для печати Работы по ремонту в сквере Комсомольцев в Орле вышли на финишную прямую Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что сдать сквер должны были 14 ноября.



Львиная доля работ уже завершена: отремонтировали 1200 квадратных метров тротуарных дорожек, уложили бордюрный камень, завершили монтаж детской площадки, поставили лавочки и урны, провели новые кабели к фонарям. А вот сами светильники еще не установили. Причина - задержка поставок. Впрочем, со дня на день фонари должны быть установлены, после этого пройдет приемка объекта. Об этом говорили сегодня на совещании в мэрии Орла.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Прежде чем подписывать окончательный акт приемки, по всем объектам - тотальный контроль. Районной администрации вместе с АТК - то же самое».

Также глава администрации напомнил, что по окончании работ подрядчик должен навести порядок.





Ольга Селиверстова

19 ноября 2019 года







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