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Сотрудники ГИБДД и судебные приставы призывают орловцев не копить долги

Сегодня в Орле представители двух ведомств вышли в совместный рейд.

Цель рейда - выявить водителей, не оплативших штрафы за нарушение правил дорожного движения. Заставить неплательщиков погасить задолженность, и привлечь к ответственности завзятых должников - в интересах обоих ведомств: в этом году большинство исполнительных производств у судебных приставов как раз по линии Госавтоинспекции.

Наталья Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области: «В подразделениях управления находилось более 160 000 исполнительных производств о взыскании административных штрафов, большая часть которых - 125 000 - административные производства, возбужденные по постановлениям ГИБДД. Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».



Иван Суверин
19 ноября 2019 года

 


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