Новости версия для печати 375 кг рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения не дошли до орловцев Их изъяли из оборота сотрудники регионального Роспотребнадзора. На этой продукции не было маркировки и документов, подтверждающих качество.



За 10 месяцев проведены проверки полутора сотни объектов, где продают рыбу и морепродукты. В лаборатории было исследовано 740 проб. Что касается этого пункта, тут результат неплохой. Всего одна проба показала несоответствие по физико-химическим показателям, то есть, по массовой доли глазури. В основном же, претензии были в связи с отсутствием документов, срокам и условиям хранения. За выявленные нарушения было составлено 94 административных протокола на общую сумму штрафов более 500 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

19 ноября 2019 года







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