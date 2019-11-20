Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Как из водителя превратиться в пешехода? Судебные приставы знают ответ.



- На развитие научных проектов - президентские гранты. Сегодня полпред президента в ЦФО вручил их двум молодым орловским ученым. Мы узнали, на что потратят деньги.



- Не вкусная и не полезная. В этом году санитарные врачи не допустили на столы орловцев 375 кг рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.



- Попробовали поговорить по-английски. Сегодня девятиклассники сдавали экзамен по иностранному языку. Мы пообщались с экзаменаторами.



- Салют, артиллеристы! Сегодня - их день. И повод еще раз посмотреть на сквер Артиллеристов в Орле.



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Вести-Орёл

19 ноября 2019 года







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