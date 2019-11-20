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среда
20.11.2019
12:36:12
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Сегодня - Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)Это общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения потока воздуха в легких. Среди них обструктивный бронхит и эмфизема.
Причины появления заболеваний - разные. В пульмонологическом отделении орловской областной клинической больницы почти половина пациентов с ХОБЛ и у каждого своя история.
80 процентов больных ХОБЛ - среди курящих, и один из действенных методов профилактики развития заболевания - бросить вредную привычку. Также медики рекомендуют не пренебрегать диспансеризацией и вакцинацией.
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