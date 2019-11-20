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среда
20.11.2019
12:35:54
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Стал известен соперник «Орловского бриллианта»Следующий бой Влада Туйнова назначен на 7 декабря.
Поединок пройдет в Китае, где Владислав Туйнов встретится с бразильцем Бруно Газани.
Напомним, это будет третий бой нашего спортсмена в промоушене Glory. Первый бой, состоявшийся летом, Владислав проиграл французу Микаэлю Паландре. Чуть более месяца назад Туйнов одержал победу над поляком Артуром Саладьяком.
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