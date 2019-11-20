Новости версия для печати Женщина-водитель пострадала при столкновении с ВАЗом ДТП произошло 19 ноября в 19:15.



21-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз 21093», следовал по Наугорскому шоссе и на регулируемом перекрестке Наугорское шоссе – улица Героев Пожарных при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз», который следовал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» получила телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлена ООКБ, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

20 ноября 2019 года







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