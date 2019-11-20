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среда
20.11.2019
12:36:00
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В Орле прошел традиционный военно-патриотический конкурс «В армии служить почётно!»Будущие призывники демонстрировали готовность пополнить ряды вооруженных сил России.
Орловские ребята дважды в год пополняют ряды российских вооруженных сил. Подтянутые и физически крепкие юноши делают шаг в сторону армии. Служить - почетно! С этим согласны и юноши, и девушки.
Во Всероссийский день призывника в Орловском городском центре культуры было тесно. Будущие новобранцы и те, кому до службы еще пару лет, рассматривали и изучали военное снаряжение. Была возможность подержать в руках пусть не заряженное, но все же - боевое оружие.
На стендах ребята увидели и оружие победы, эти образцы времен Великой Отечественной войны нашли местные поисковики в орловской земле. Есть современные поисковые приборы для работы на суше и под водой.
Более 50 будущих призывников решились показать свою ловкость и силу, они прошли спортивную эстафету ГТО. Затем будущим защитникам Родины рассказали о том, что служба - это суровая школа, которая станет крепким жизненным фундаментом.
Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Ребята могут связать свою дальнейшую профессию с вооруженными силами Российской Федерации. В армии воспитываются самые лучшие человеческие качества - дисциплинированность, готовность выполнить поставленные задачи».
Осенний призыв завершается 31 декабря. В эту кампанию ряды вооруженных сил должны пополнить 600 человек из нашего региона - из них 168 жители областного центра.
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