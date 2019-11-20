Новости версия для печати В Орле прошел традиционный военно-патриотический конкурс «В армии служить почётно!» Будущие призывники демонстрировали готовность пополнить ряды вооруженных сил России.



Орловские ребята дважды в год пополняют ряды российских вооруженных сил. Подтянутые и физически крепкие юноши делают шаг в сторону армии. Служить - почетно! С этим согласны и юноши, и девушки.



Во Всероссийский день призывника в Орловском городском центре культуры было тесно. Будущие новобранцы и те, кому до службы еще пару лет, рассматривали и изучали военное снаряжение. Была возможность подержать в руках пусть не заряженное, но все же - боевое оружие.



На стендах ребята увидели и оружие победы, эти образцы времен Великой Отечественной войны нашли местные поисковики в орловской земле. Есть современные поисковые приборы для работы на суше и под водой.



Более 50 будущих призывников решились показать свою ловкость и силу, они прошли спортивную эстафету ГТО. Затем будущим защитникам Родины рассказали о том, что служба - это суровая школа, которая станет крепким жизненным фундаментом.



Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Ребята могут связать свою дальнейшую профессию с вооруженными силами Российской Федерации. В армии воспитываются самые лучшие человеческие качества - дисциплинированность, готовность выполнить поставленные задачи».



Осенний призыв завершается 31 декабря. В эту кампанию ряды вооруженных сил должны пополнить 600 человек из нашего региона - из них 168 жители областного центра.









Анна Вайсергисер

20 ноября 2019 года







На главную страницу





