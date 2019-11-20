Новости версия для печати Сегодня в администрации Орла подведут итоги фотоконкурса «Мамочка, я тебя люблю» В фойе мэрии уже открылась выставка.



На ней - портреты и репортажные снимки самого дорогого человека в жизни каждого. Конкурс, как и фотовыставка, приурочен ко Дню матери, который в этом году будет отмечаться 24 ноября. Как говорят организаторы, было прислано более трех сотен работ. Их авторы - ученики орловских школ. Часть фотографий и вошла в экспозицию. В этом году победителей и призеров определят в трех номинациях: «Связь поколений», «Носик к носику» и «Отдыхаем всей семьей».





Надежда Невматулина

20 ноября 2019 года







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