Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Бунина презентовали книги о семье русских меценатов - князе и княгине Тенишевых Два издания представила автор, гостья из Брянска, предприниматель и историк Ирина Кеня. Она много лет занимается изучением наследия, которое оставили благотворители.



(12+) Презентация началась с документального фильма об удивительной и неординарной для своего времени женщине. Неутомимая создательница, благотворитель и меценат Мария Тенишева одна из самых ярких и интересных фигур в культурной жизни дореволюционной России. Причем ее имя связано с целым рядом русских регионов, а также с Италией и Францией. Несколько лет князья прожили и в Орловской губернии, сегодня это Брянщина и оставили там о себе огромную память, рассказывает автор нескольких книг об этой удивительной семье - Ирина Кеня.



Ирина Кеня, автор книги, председатель правления Брянского регионального общественного благотворительного фонда им. братьев Могилевцевых:



«Она очень удивительная личность. Она талантливый педагог, создала много школ. За четыре года, с 1892 по 1896 год, в Бежецке, где они тогда проживали, она оставила шесть школ».



Кроме того, Тенишевой были образованы школа в Талашкино под Смоленском, рисовальная школа в Петербурге. Огромную художественную коллекцию Мария Тенишева подарила музею «Русская старина». Она была талантлива во всем - прекрасный эмальер, певица, пропагандист русского искусства. Ее муж, Вячеслав Тенишев, богатый русский промышленник, поддерживал все начинания супруги. В Орле его имя тоже хорошо известно краеведам.



Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС:



«Дело в том, что князь Тенишев, который был орловским помещиком, вообще-то являлся строителем нашего Красного моста, и все орловцы, посещая каждый день этот мост, должны вспоминать князя Тенишева».



Еще князь Тенишев всю жизнь собирал сведения об этнографии центральных областей России, и книга, написанная им об этнографии Орловщины, сохранилась в рукописи и готовится к изданию. Ирина Кеня рассказала орловским студентам и школьникам об образовательных проектах княгини Тенишевой, о судьбе ее коллекций, о вкладе в пропаганду русской культуры в Европе. Эта книга написана в соавторстве с филологом-славистом, профессором университета Ниццы Рене Герра, который много лет занимается изучением наследия оставленного Тенишевой.





Эва Стасюлевич

20 ноября 2019 года







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