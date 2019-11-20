Новости версия для печати Сегодня утром в Орле на Московском шоссе под колеса авто попала женщина-пешеход В результате аварии она получила травмы. Причины и виновного теперь определит следствие.



Плотный автомобильный поток, предрассветная мгла, сырое дорожное покрытие, водитель и пешеход, чрезмерно увлеченные каждый своим маршрутом, - таким, по словам инспекторов, был сценарий дорожной драмы на этот раз.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 8:20 водитель 1987 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2115, следовал по Московскому шоссе города Орла. В районе дома № 11 произошел наезд на пешехода - женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения».

Ушибы и сотрясение мозга - таков предварительный диагноз, поставленный пострадавшей на месте медиками скорой помощи. Как сообщил нам водитель Лады, допустивший наезд, никаких видимых серьезных повреждений у потерпевшей не было. Свою оплошность автомобилист не отрицает. Однако добавляет: у ДТП были и вполне объективные предпосылки. Женщина-пешеход, по словам водителя, появилась на дороге слишком стремительно. По словам водителя, он начал тормозить, но машина на зимней резине пошла на юз - дистанции завершить торможения не хватило.



По факту ДТП проводится дознание, исходя из опыта административной практики ГИБДД, виновником происшествия почти наверняка признают водителя.









Иван Суверин

20 ноября 2019 года







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