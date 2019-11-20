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среда
20.11.2019
18:32:13
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В Орле прошел «День добра и дружбы»Многонациональный спортивный праздник в нашем городе состоялся впервые. Шесть народностей представили свои виды спорта.
Фестиваль прошел в Орловском опорном вузе. На «Дне добра и дружбы» студенты из Индии представили самую популярную игру на их родине - крикет.
Крикет напоминает более известные в России игры - лапту или бейсбол. Правила непростые, и освоить сразу их не получится. На первом занятии участникам спортивного фестиваля необходимо было только попасть битой по мячу.
«День добра и дружбы» - проект студентов опорного университета. В этом году он прошел впервые. О своем желании представить национальные развлечения заявили юноши и девушки из шести стран.
Нзанго - так называется увлечение молодых людей из Конго. Игра похожа на танец. Задача - угадать, как себя поведет соперник, сколько раз хлопнет рукой или топнет ногой.
Игра городки стала хозяйкой фестиваля. Участникам интересно было не только выбить фигуру, но и построить ее.
Здесь не было победителей и не было побежденных. Только волна позитивных эмоций. Спорт объединяет людей, делая их соперниками на площадке и друзьями в жизни. А мероприятия, подобные «Дню добра и дружбы» позволяют, не покидая родину, совершить увлекательное путешествие сразу в несколько стран.
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