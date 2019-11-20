Новости версия для печати В Орле прошел «День добра и дружбы» Многонациональный спортивный праздник в нашем городе состоялся впервые. Шесть народностей представили свои виды спорта.



Фестиваль прошел в Орловском опорном вузе. На «Дне добра и дружбы» студенты из Индии представили самую популярную игру на их родине - крикет.



Юраз, председатель ассоциации индийских студентов: «Мы хотим узнать, как будут другие ребята. У нас русские и иностранцы тоже играют в крикет».

Крикет напоминает более известные в России игры - лапту или бейсбол. Правила непростые, и освоить сразу их не получится. На первом занятии участникам спортивного фестиваля необходимо было только попасть битой по мячу.



Иван Волков, участник фестиваля: «Я в первый раз в жизни играю. Я первый раз ее увидел и подумал, что это легко, а на самом деле она тяжелая - надо быть сильным человеком, чтобы отбивать мяч».

«День добра и дружбы» - проект студентов опорного университета. В этом году он прошел впервые. О своем желании представить национальные развлечения заявили юноши и девушки из шести стран.



Нзанго - так называется увлечение молодых людей из Конго. Игра похожа на танец. Задача - угадать, как себя поведет соперник, сколько раз хлопнет рукой или топнет ногой.



Эспуар Бакиси, участник фестиваля: «Очень интересно посмотреть на игры других стран. Мы сюда приехали для того, чтобы учиться, но мы должны знать культуру той страны, которая нас приняла».

Игра городки стала хозяйкой фестиваля. Участникам интересно было не только выбить фигуру, но и построить ее.



Анатолий Алипов, председатель федерации городошного спорта Орловской области: «Это национальный вид спорта. В городки играли и Лермонтов, и Толстой, и Ленин. Мы хотим возродить эту игру в Орловской области».

Здесь не было победителей и не было побежденных. Только волна позитивных эмоций. Спорт объединяет людей, делая их соперниками на площадке и друзьями в жизни. А мероприятия, подобные «Дню добра и дружбы» позволяют, не покидая родину, совершить увлекательное путешествие сразу в несколько стран.









Анастасия Дорохова

20 ноября 2019 года







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