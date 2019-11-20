Новости версия для печати Болховский завод полупроводниковых приборов разработал инсулиновую помпу Специалисты уже проводят испытания прибора, способного сделать жизнь диабетиков гораздо легче. Первую презентацию прибора провели в Воронежской медакадемии имени Бурденко. И это вызвало неподдельный интерес академсообщества.



Инсулиновую помпу в конструкторском бюро Болховского завода полупроводниковых приборов изобрели в рамках программы конверсии предприятий, работающих для оборонной промышленности. Пока аналоги производят только в Швейцарии, США, Южной Корее и Германии, стоимостью от 100 тысяч за штуку.



Вячеслав Поярков, генеральный директор завода: «Идея помпы появилась, когда я увидел, как с помощью шприца вводится инсулин в живот, мне это показалась странным, потому что дозированных позиций в шприце не было указано, поэтому возникла идея создать такую помпу».

Разработка болховских электронщиков гораздо дешевле зарубежных, легче по весу, эргономичней и проще в управлении.



Роман Черников, инженер-конструктор: «Сердцем нашей инсулиновой помпы является микропроцессор, который управляет двигателем. Двигатель через редуктор подключен к картриджу с инсулином, и по времени происходит подача инсулина в организм человека».

Портативный аппарат для непрерывного подкожного введения лекарства может значительно упростить процесс инсулинотерапии, особенно детям.



Инсулиновая помпа работает просто: всего лишь раз в сутки делается укол, инфузионный набор крепится на тело человека, а дальше в течение суток помпа сама подает необходимую дозу инсулина по схеме, которую для каждого индивидуально просчитывает врач.



Пока это лишь опытный экземпляр. Помпа прошла только испытания на токсичность. Впереди еще большой тернистый путь: множество других проб на крысах, клинические испытания, получение сертификата, лицензии и лишь после этого запуск в массовое производство. Но уже сейчас разработчики думают над ее усовершенствованием.



Вячеслав Поярков, генеральный директор завода: «Мы поставили перед собой задачу создать микродвигатель. Первый опытный образец микродвигателя - китайский, размером 12 миллиметров. Сейчас мы ставим перед собой задачу сделать 4 миллиметра диаметр этого двигателя. И, безусловно, эту помпу мы можем изменять».

Также планируют усовершенствовать и программное обеспечение управления помпой.



Юрий Дюжий, программист: «В перспективе заложена возможность управления программой инсулиновой помпы через смартфон, посредством приложения, которое будет разработано в ближайшее время».

Для справки: в России около 250 тысяч людей с диабетом первого типа. Половине из них рекомендуется инсулиновая помпа, но пользуются ею лишь 5%. Кроме того, разработчики уверяют - прибор универсален: подойдет не только для инсулиновых инъекций, но и для любых препаратов, где требуется точность введения микродоз.









Татьяна Тимохина

20 ноября 2019 года







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