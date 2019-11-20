Болховский завод полупроводниковых приборов разработал инсулиновую помпу

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среда
20.11.2019
18:32:26
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Болховский завод полупроводниковых приборов разработал инсулиновую помпуСпециалисты уже проводят испытания прибора, способного сделать жизнь диабетиков гораздо легче. Первую презентацию прибора провели в Воронежской медакадемии имени Бурденко. И это вызвало неподдельный интерес академсообщества.
Инсулиновую помпу в конструкторском бюро Болховского завода полупроводниковых приборов изобрели в рамках программы конверсии предприятий, работающих для оборонной промышленности. Пока аналоги производят только в Швейцарии, США, Южной Корее и Германии, стоимостью от 100 тысяч за штуку.
Разработка болховских электронщиков гораздо дешевле зарубежных, легче по весу, эргономичней и проще в управлении.
Портативный аппарат для непрерывного подкожного введения лекарства может значительно упростить процесс инсулинотерапии, особенно детям.
Инсулиновая помпа работает просто: всего лишь раз в сутки делается укол, инфузионный набор крепится на тело человека, а дальше в течение суток помпа сама подает необходимую дозу инсулина по схеме, которую для каждого индивидуально просчитывает врач.
Пока это лишь опытный экземпляр. Помпа прошла только испытания на токсичность. Впереди еще большой тернистый путь: множество других проб на крысах, клинические испытания, получение сертификата, лицензии и лишь после этого запуск в массовое производство. Но уже сейчас разработчики думают над ее усовершенствованием.
Также планируют усовершенствовать и программное обеспечение управления помпой.
Для справки: в России около 250 тысяч людей с диабетом первого типа. Половине из них рекомендуется инсулиновая помпа, но пользуются ею лишь 5%. Кроме того, разработчики уверяют - прибор универсален: подойдет не только для инсулиновых инъекций, но и для любых препаратов, где требуется точность введения микродоз.
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