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среда
20.11.2019
18:32:07
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- На уровне мировых стандартов. Уникальную разработку, способную максимально улучшить жизнь пациентов с диабетом, представили специалисты Болховского завода.
- Статистика ДТП – увеличивается. Кто поспешил - водитель или пешеход? Ответ на этот вопрос даст следствие.
- Из Варшавы в Орел: разыскивается родственники советского солдата, погибшего в концлагере Шталаг. Поисковики установили личность красноармейца - это Ламакин Илларион Емельянович, уроженец села Лутово Орловской области.
- Спорт – объединяет. В Орле состоялся первый международный спортивный фестиваль. Мы узнали, о самых популярных играх разных стран.
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