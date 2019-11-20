Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- На уровне мировых стандартов. Уникальную разработку, способную максимально улучшить жизнь пациентов с диабетом, представили специалисты Болховского завода.



- Статистика ДТП – увеличивается. Кто поспешил - водитель или пешеход? Ответ на этот вопрос даст следствие.



- Из Варшавы в Орел: разыскивается родственники советского солдата, погибшего в концлагере Шталаг. Поисковики установили личность красноармейца - это Ламакин Илларион Емельянович, уроженец села Лутово Орловской области.



- Спорт – объединяет. В Орле состоялся первый международный спортивный фестиваль. Мы узнали, о самых популярных играх разных стран.

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Вести-Орёл

20 ноября 2019 года







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