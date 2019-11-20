Новости версия для печати 107 должников подверглись административному аресту в этом году в Орловской области Полиция совместно с приставами пошла по должникам. Вернее - ведомства выставили кордон на дорогах областного центра. Это второй этап профилактической акции, цель которой - взыскать средства с правонарушителей. Первый этап состоялся весной, тогда граждане оплатили более 60 штрафов. Сейчас межведомственные рейды вновь возобновились.



Неотвратимость наказания правоохранители считают главным критерием эффективности такой меры взыскания, как административный штраф. И коль скоро нарушитель его не уплатил, последуют более жесткие меры.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Если водитель нарушил правила дорожного движения, ему выносится штраф, который он должен оплатить в течение 60 суток. Срок не маленький, и можно найти время и возможность, чтобы оплатить штраф. Но, как показывает практика и отмечают инспекторы ГИБДД, когда водителя проверяют по базе данных, выясняется, что многие водители имеют неоплаченные штрафы. В данной ситуации водитель должен быть привлечен по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях».

В прошедшем на днях рейдовом мероприятии интересы обеих служб совпадают. По словам судебных приставов, подавляющее число задолжников, которые у них числятся - нарушители правил дорожного движения.



Наталья Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области: «С начала года в Управлении федеральной службы судебных приставов отмечается тенденция увеличения количества исполнительных документов о взыскании административных штрафов. За 10 месяцев 2019 года на принудительном исполнении находилось более 160 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, большая часть из которых - 125 тысяч - исполнительные производства, возбужденные по постановления ГИБДД».

Каждого из остановленных водителей проверяли на предмет неуплаты штрафов по федеральной базе данных.



Приставы вводят данные водителя в базу, и обнаруживают: один из должников сейчас перед ними. От немедленного ареста автомобиль, которым управлял нарушитель, спасает лишь тот факт, что водитель - не собственник машины. Впрочем, управа даже на самых изощренных неплательщиков найдется, заверили судебные приставы.



Наталья Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области: «Неуплата административного штрафа в срок, установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ранее административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

Кроме того, нарушитель может временно лишиться права управления авто или возможности выехать за границу. Впрочем, в спорных случаях судебные приставы с жесткими мерами не спешат.



В этом году за неуплату штрафов административному аресту уже подверглись 107 должников. По такому же числу протоколов штрафникам назначены обязательные работы. Усугублять себе наказание за административный проступок инспекторы и приставы нарушителям не советуют.









Иван Суверин

20 ноября 2019 года







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