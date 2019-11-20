107 должников подверглись административному аресту в этом году в Орловской области

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среда
20.11.2019
18:31:19
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107 должников подверглись административному аресту в этом году в Орловской областиПолиция совместно с приставами пошла по должникам. Вернее - ведомства выставили кордон на дорогах областного центра. Это второй этап профилактической акции, цель которой - взыскать средства с правонарушителей. Первый этап состоялся весной, тогда граждане оплатили более 60 штрафов. Сейчас межведомственные рейды вновь возобновились.
Неотвратимость наказания правоохранители считают главным критерием эффективности такой меры взыскания, как административный штраф. И коль скоро нарушитель его не уплатил, последуют более жесткие меры.
В прошедшем на днях рейдовом мероприятии интересы обеих служб совпадают. По словам судебных приставов, подавляющее число задолжников, которые у них числятся - нарушители правил дорожного движения.
Каждого из остановленных водителей проверяли на предмет неуплаты штрафов по федеральной базе данных.
Приставы вводят данные водителя в базу, и обнаруживают: один из должников сейчас перед ними. От немедленного ареста автомобиль, которым управлял нарушитель, спасает лишь тот факт, что водитель - не собственник машины. Впрочем, управа даже на самых изощренных неплательщиков найдется, заверили судебные приставы.
Кроме того, нарушитель может временно лишиться права управления авто или возможности выехать за границу. Впрочем, в спорных случаях судебные приставы с жесткими мерами не спешат.
В этом году за неуплату штрафов административному аресту уже подверглись 107 должников. По такому же числу протоколов штрафникам назначены обязательные работы. Усугублять себе наказание за административный проступок инспекторы и приставы нарушителям не советуют.
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